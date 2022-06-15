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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704703/سعر-خط-المصرية-للاتصالات-we-والعروض-المتاحة

أعلن المصرية للاتصالات عن سعر الخطوط والباقات المتاحة عليه، بناءً على تساؤلات المواطنين ممن يرغبون الانضمام لـ عملاء المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الرائدة في عالم الاتصالات وهناك باقات المصرية للاتصالات للنت والمكالمات متعددة، وهو ما يوضحه دوت الخليج بالتفصيل.

سعر خط المصرية للاتصالات We حُدد سعر خط الكارت المصرية للاتصالات We يكون 81.23 جنيه شامل الضريبة بدون أي دقائق أو ميجابايتس. وذكرت أن متاح عروض العملاء الجدد من المصرية للاتصالا عل باقات كنترول تظبيط وكيكس plus وأهلاوي ونقدر نعرف كل تفاصيلهم من هنـــــــــــا وأشارت إلى أن عرض ضعف الدقايق لمدة 3 شهور عند شراء خط جديد على أي من باقات WE MIX. رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات - عن طريق الهاتف الأرضي علي رقم 111. - من خلال أي هاتف محمول علي الرقم 01555000111.

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