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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704702/محافظ-القاهرة-يوافق-على-طلب-نائبة-التنسيقية-آية-مدني-بعمل-اشارتي-مرور-أمام-نادي-الشمس-ومساكن-شيراتون

طالبت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ القاهرة بعمل اشارات مرور بشارع عبدالحميد بدوي حي النزهة في الامتداد من بوابة 2 لنادي الشمس وحتى مرور النزهة، وذلك تجنبًا لحوادث السير، مؤكده أن هذه المنطقة شهدت تطور وتوسع كبير في الجمهورية الجديدة ولكن تنقصها اشارات المرور.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ القاهرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، ورد نائب المحافظ أنه تم الموافقة بعمل اشارتين على خلفية الطلب السابق الذي تقدمت به في شهر اكتوبر الماضي، الأولى بمساكن شيراتون والثانية أمام بوابة 2 بنادي الشمس.

وألقت النائبة الضوء خلال اللقاء على ظاهرة الكللاب الضالة، مطالبة بضرورة تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالطرق الآمنة أو من خلال ايداعهم بجمعيات الرفق بالحيوان.

وتوجهت نائبة التنسيقية بالشكر للمحافظ ونائبه عن المنطقة الشمالية اللواء ابراهيم صابر على سرعة الاستجابة بإعادة رصف الطريق المتهالك في الحي بالانترلوك بعد سويعات قليلة من اللقاء، مؤكده أنه إذا قام المسئولين بتنفيذ الإخطارات والطلبات بهذه السرعة لكانت بلادنا في حتة تانية.

محافظ القاهرة يوافق على طلب نائبة التنسيقية آية مدني بعمل اشارتي مرور أمام نادي الشمس ومساكن شيراتون