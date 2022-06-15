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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704701/الصحة-توافق-على-مقترح-نائب-التنسيقية-محمود-تركي-بشأن-تطوير-منظومة-الصحة-لمنصة-الكترونية-شاملة-للخدمات-الطبية

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بشأن تطوير منظومة الصحة الإلكترونية لمنصة شاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة، وذلك في حضور ممثلي وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وافقت على الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة وبعد المناقشة.

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وقال النائب محمود تركي، إن اقتراحه يتلخص في أن يتم تطوير منصة إلكترونية تحتوي على كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين بمختلف شرائحهم تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وأن هذا الاقتراح للتيسر على المواطن الدخول إلى موقع رسمي واحد به كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها والخدمات الإدارية المختلفة وخدامات التراخيص.

ولفت "تركي"، أن الموقع سيكون بمثابة قاعدة بيانات مركزية وملف صحي شامل لبيانات المواطن، والحالة الصحية وفصيلة الدم والتاريخ المرضي، وما حصل عليه من خدمات علاجية أو تطعيمات ولقاحات أو معلومات عن الخدمات المقدمة من المبادرات الرئاسية المتنوعة، موضحًا أنه يتيح للمواطن طلب خدمة (online) من خلال التطبيق سواء الحجز الإلكتروني المسبق لتلقي الخدمة أو الكشف الطبي أو إجراء العمليات الجراحية أو الاستعلام عن المراكز الطبية المحيطة و الخدمات المختلفة والحصول على الاستشارات الطبية عن بعد من خلال الأطباء المعتمدين من وزارة الصحة والمقيدين بقاعدة البيانات.

"الصحة" توافق على مقترح نائب التنسيقية محمود تركي بشأن تطوير منظومة الصحة لمنصة الكترونية شاملة للخدمات الطبية

وأكد "تركي"، على أنه تطبيق هذه المنظومة سيتوفر للوزارة قاعدة بيانات مركزية شاملة لكافة بيانات المواطنين والحالة والتاريخ الصحي لكل مواطن، مما يتح لمتخذي القرار ووضعي الاستراتيجيات و المستهدفات الصحية كما سيتح لها الحصول على مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع والوقوف على أولويات الرعاية الصحية المستهدفة من قبل الوزارة و تخفيف أعباء كثيرة سواء كانت إدارية أو لوجستية على كافة المستويات والهيئات الصحية بالمحافظات.