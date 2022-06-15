انت الان تتابع تفاصيل خبر مقترح لنائبة التنسيقية دعاء عريبى لإقامة مهرجان دولي سنوي للترويج للسياحة المصرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704697/مقترح-لنائبة-التنسيقية-دعاء-عريبى-لإقامة-مهرجان-دولي-سنوي-للترويج-للسياحة-المصرية

أعلنت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب عن تقدمها بمقترح خاص بإقامة مهرجان دولي سنوي للترويج للسياحة المصرية وعمل مؤتمرات دولية اثناء ذلك المهرجان لتوضيح ثرواتنا الطبيعية مما سيكون له اثر ايجابي في جذب السياح لمصر .

دوت الخليج وأكد على أن الله حبى الله مصر سمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور وتجعلها من اكثر دول العالم جذبا للسياحة، كما أننا لدينا كل المقومات التي تؤهلنا لذلك فيكمن الترويج للسياحة العلاجية والسياحه الدينيه والترفيهيه والرياضيه وخلافه فلدينا مدن تعد من اجمل مدن العالم مثل شرم الشيخ والغردقه ولدينا مدينه الاقصر التي بها ثلث اثار العالم ولدينا اهرامات الجيزه والتي تعد من عجائب الدنيا ولدينا الكثير والكثير وهو ما دعاني اقترح اقامه ذلك المهرجان الدولي بصفه دوريه سنويا واقترحت ان يكون مقره مدينه شرم الشيخ .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقترح لنائبة التنسيقية دعاء عريبى لإقامة مهرجان دولي سنوي للترويج للسياحة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.