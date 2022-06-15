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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704695/محافظة-بورسعيد-تستقبل-المتقدمين-لمشروع-الأمل-والنورس-من-شباب-الإسكان-التعاوني

استقبلت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، المواطنين المتقدمين لمشروع الأمل والنورس، الذي طرحته المحافظة للشباب المتقدمين للإسكان التعاوني من أبناء المحافظة، حيث تم إعلام المواطنين المتقدمين للمشروع عبر الرسائل النصية للحضور لديوان عام المحافظة، وذلك لمراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين للمشروع ومدى استيفائها وأحقيتهم للتمويل العقاري، حتى يتم دراستها طبقا لاشتراطات مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري و ليتم قبولهم بالمشروع، وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد الغني، نائب مدير بنك مصر و مسئولي المحافظة.

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و كانت أعلنت المحافظة في وقت سابق، عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن (النورس - الأمل)، لمن يرغب من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية لمن يرغب فى الحصول على وحدات سكنية من متقدمى الإسكان التعاوني.

تمويل 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل و320 وحدة سكنية بمنطقة النورس

ووقع المحافظ، بروتوكول التمويل العقاري للوحدات السكنية بمناطق "النورس والأمل" ببورسعيد مع بنك مصر، و صندوق التنمية الحضارية، مؤكدا أن البروتوكول يهدف لتمويل 256 وحدة سكنية بمنطقة الأمل و320 وحدة سكنية بمنطقة النورس على مدار 30 عام، والأولوية لمتقدمي الإسكان التعاوني، وسيتم استقبال المواطنين المتقدمين لمشروع الأمل والنورس تباعا بناءا على الرسائل التي ترسلها محافظة بورسعيد للمواطنين، وذلك لتقديم الاوراق والمستندات لفحصها ودراستها ائتمانيا لقبولهم في مشروع الأمل والنورس.

وفي سياق أخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، رجل الأعمال الاستاذ كامل أبو على، وذلك للإعلان عن تفاصيل مبادرة رجل الأعمال الخاصة بالمساهمة في إنشاء مشروع النادي المصري، وذلك بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد و عدد من استشاري المشروع.

إنشاء استاذ النادي المصري

ورحب المحافظ، برجل الأعمال كامل أبو علي، موجها الشكر له بالإنابة عن أبناء بورسعيد لحرصه على تقديم مبادرته الشخصية للإعلان عن إنشاء استاذ النادي المصري على أحدث الطرز العالمية، تماشيا مع اتجاه الدولة نحو الاستثمار في الرياضة، لافتا أن اليوم يعد يوما تاريخيا يبرهن على حبنا للنادي المصري.

النادي المصري البورسعيدي

وقال الغضبان، إن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد، فأهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان في المقام الأول دون أي مصالح شخصية لأحد ، مشيراً أن التنمية الرياضية أصبحت تتكلف مبالغ ضخمة نتيجة متطلبات العصر، ومن هنا يجب أن يتم التعاون بين الدولة المصرية ورجال الاعمال.