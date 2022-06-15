انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل طلوع المسرح.. تامر حسني ينشر صورة من كواليس حفل جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704691/قبل-طلوع-المسرح-تامر-حسني-ينشر-صورة-من-كواليس-حفل-جدة

نشر الفنان تامر حسني صورة له من كواليس تحضيرات حفله بجدة، الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم صور تامر حسني من كواليس حفل جدة

تامر حسني في جدة

وعلق تامر حسني على الصورة: “من كواليس حفل جده بالسعوديه في مع حبايب قلبي و حالاً طالع المسرح ان شاء الله لمقابله جمهور جده العظيم”.

وقد حرص النجم تامر حسنى، على مشاركة متابعيه بمعلومة جديدة عنه خلال الأيام الماضية، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب تامر قائلا: "كل فترة هعرفكوا معلومة جديدة يمكن محدش يعرفها عنى، أنا كل يوم قبل النوم عندى رحلة قراءة ومعرفة جميلة جداً، يمكن أول مرة أعلن عن شىء بداخلى بالشكل دا، بس حسيت فجأة إن واجب عليا أنقلكم أى شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

تامر حسني عبر انستجرام

وتابع: "أتمنى من كل المتابعين الاهتمام والبحث والحفاظ على كل فيديوهات ناس صعب تتكرر تاني أتمني من كل قلبي متابعتهم ولما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل ونعرف قالوا إيه فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي والعالِم مصطفى محمود والدكتور إبراهيم الفقي والداعية مصطفى حسني والأستاذ أحمد الشقيري والشيخ عمرعبد الكافى والدكتورمحمد النابلسي وغيرهم".

وأَضاف: "ومازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياة وأسرارها وكيفية التعامل معها فى حلوها ومرها بشكل إيجابي جميل و بسيط".

نشر الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو له أثناء غنائه على المسرح فى إحدى حفلاته التى شهدت العديد من اللقطات المميزة، منها ظهور ابنتيه تاليا وأمايا، على خشبة المسرح، حيث شاركتا والدهما تقديم أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا"، فيما ظهرت زوجته بسمة بوسيل أثناء تصويرهم بهاتفها، وعقب انتهاء الأغنية احتضن تامر حسني ابنتيه، ثم قال مازحًا، "فين أمهم؟"، لتصعد على الفور بسمة على المسرح وتحتضن تامر وابنتيهما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تامر حسني وفيلم بحبك

انتهى النجم تامر حسنى وأبطال فيلمه الجديد "بحبك" من تصوير آخر مشاهد العمل، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بتامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى، وحرصوا على الاحتفال بانتهاء التصوير، وذلك قبل طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل حسبما أعلن تامر مؤخرًا.