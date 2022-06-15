انت الان تتابع تفاصيل خبر ذكرياتها الفنية وأسرارها.. نبيلة عبيد تشوق متابعيها بكواليس برنامجها الإذاعي الجديد «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704684/ذكرياتها-الفنية-وأسرارها-نبيلة-عبيد-تشوق-متابعيها-بكواليس-برنامجها-الإذاعي-الجديد-فيديو

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل برنامج نبيلة عبيد الإذاعي الجديد

وأعلنت نبيلة عبيد أن البرنامج سيدور حول ذكرياتها مع الفن وأسرار عن حياتها لأول مرة، بالتعاون مع المخرج محمد تركي الذي سبق وتعاون مع الفنان الراحل سمير صبري في برنامجه الإذاعي.

برنامج نبيلة عبيد الإذاعي

وشاركت نبيلة عبيد متابعيها مقطع من كواليس تجيل البرنامج، وعلقت: أصدقائي الغاليين.. ابتديت بكل حماس تسجيل الحكايات الفنية التي عشتها منذ بداية مشواري الفني والذكريات الجميلة مع النجوم والأصدقاء واللي هتابعوها من خلال البرنامج الإذاعي الإسبوعي "مع نبيلة عبيد" على إذاعة القاهرة الكبرى.

وتابعت: و زى ما انتو شايفين قاعده بحكي مع الاعلامي محمد عبد العزيز و المخرج محمد تركي بعض الحكايات، صحيح انتو شايفين بس علشان تسمعوا لازم تتابعوا البرنامج لما يتحدد موعد اذاعته.

وأردفت عبيد: استنوني ومساكم بعطر بيفكرنا بأحلى ايام ..اسمها موجات الاذاعه المصري.

نبيلة عبيد في الموسم الرمضاني

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل سكر زيادة وشاركها في بطولته كلا من الفنانة نادية الجندي وكان هذا أول عمل يجمعهما معا بالإضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل لقاء الخميسي وبيومي فؤاد وصبري فواز وحمدي الميرغني وآخرين والعمل كان من إخراج وائل إحسان.

الفنانة نبيلة عبيد

ولدت في حي شبرا، القاهرة في أسرة متوسطة الحال، وقد شبت منذ الصغر على حب التمثيل ومشاهدة الأفلام التي كانت تعرض في سينما شبرا «بالاس» القريبة من منزلها في يوم الجمعة من كل أسبوع، وكان أول من اكتشفها هو المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم مافيش تفاهم والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامِت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم رابعة العدوية للمخرج نيازي مصطفى. حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.