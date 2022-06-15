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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704708/اختيار-العالم-الكبير- وكيل-نقابة-علميين-الدقهلية-عمرو-عبد-الغنى-رئيسا-للجنة-الوطنية-للفيزياء

دوت الخليج

وأعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للفيزياء في إطار الدور الذي تؤديه الأكاديمية في الربط بين المجتمع العلمي المصري والاتحادات الدولية بغية تنمية التفاعل المستمر بينهما بما يحق حيوية التواصل ودوام المحافظة على المستوى العام بشكله العلمي والمهني في جميع تخصصات الفيزياء. وقد ضم التشكيل الجديد للجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي نخبة من العلماء فى التخصص من الجامعات والمراكز البحثية المصرية تتكون من ١٥ عضوًا، هم:

اختيار العالم الكبير وكيل علميين الدقهلية عمرو عبد الغنى رئيسا للجنة الوطنية للفيزياء

أ.د. أحمد ابراهيم أحمد علي (كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان)، أ.د. أحمد محمد مغربي (المعهد القومي للمعايرة)، أ.د.م. أماني محمد سعد الدين النحراوي (المركز القومي للبحوث)، أ.د. السيد محمد كمال محمد أحمد المغربي (هيئة الطاقة الذرية)، أ.د. شعبان سعد خليل (مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا)، أ.د. صدقي حامد محمد أبو ليله (قسم الفيزياء كلية العلوم – جامعة سوهاج)، أ.د.م. ضياء الرحمن أحمد ريان (جامعة دراية والمنتدب من خلال مركز بحوث الفلزات)، أ.د. عرفه صبري جمعه حسن (نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا و البحوث و العلاقات الثقافية)، أ.د.م. علي بلال علي السيد أبو حماد (المركز القومي للبحوث)، أ.د. عمرو محمد عبدالغني متولي (المركز القومي للبحوث)، أ.د. مجدي عبده ابراهيم الحجري (رئيس قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة حلوان)، أ.د. محمد صلاح السعيد ابراهيم (كلية العلوم جامعة المنصورة)، أ.د. محمد فرحات عثمان اسماعيل حميد (كلية الهندسة جامعة المنصورة)، أ.د. منال عبدالمنعم السيد مهدي (المركز القومي للبحوث)، د. يحيي حمدي محمد ابراهيم البشار (معهد الجزيرة للهندسة و التكنولوجيا)

وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للفيزياء تتشرف بتمثيل مصر في الجمعيات والهيئات والمنظمات والاتحادات الدولية في تخصصات الفيزياء المتعددة مثل الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية IUPAP والاتحاد الدولي للفيزياء الحيوية IUPAB وغيرها، حيث تقوم اللجنة بالقيام بحلقة الوصل بين الدولة المصرية ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى وبين الهيئات و المؤسسات والمنظمات الدولية العلمية. ويشمل أهداف عمل اللجنة أيضا على جذب أجندة أنشطة الاتحاد الدولي إلى مصر لتوسيع أفق التعاون وتنظيم المؤتمرات العلمية و إقامة الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجالات تخصصها، ونشر كل ما هو حديث عن التخصص في المجتمع العلمي المصري. كما تتعاون مع تشكيلات أكاديمية البحث العلمي في إعداد الدراسات التخصصية الفنية وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجالات التخصص متى طلب منها ذلك.