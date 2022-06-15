فحص 1103 أشخاص ضمن قافلة طبية بأبيس فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية فى قرية " الزهور" بأبيس شرق تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ومحمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.





وقال الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ــــ فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء ـــ إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والعيون وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 53 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، فضلا عن سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأضاف حليم أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1103 مرضى من أهالى القرية والقرى المجاورة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 51 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات وإجراء تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزى منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 398 تحليلا طبيبا مختلفا و4 أشعة سينية، علاوة على فحص 113 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لــ 796 مواطنا.