تنفيذى سوهاج يوافق على إنشاء معهد تكنولوجى للعلوم الإدارية بأخميم الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ بدراسة وفحص الطلبات المقدمة بشأن إنشاء معهد للتمريض بحى الكوثر، ومعهد لتكنولوجيا التمريض بسوهاج، وعرض موقف إنشاء المعهد العالى التكنولوجى للحاسبات والمعلومات، والمعهد التكنولوجى للطاقة على جامعة سوهاج للدراسة، وبيان مدى حاجة المحافظة لمثل تلك المعاهد وأهميتها فى ربط الخريجين بسوق العمل.

وناقش المجلس الطلب المقدم من جمعية المستثمرين بسوهاج بشأن تضرر المناطق الصناعية بحى الكوثر من إنخفاض جهد الكهرباء وتذبذب التيار الكهربائى، مما يتسبب فى تعطل خطوط الإنتاج بمصانع المنطقة، حيث وجه المحافظ بقيام قطاع الكهرباء بتقوية الجهد الكهربى بالمنطقة، وتركيب مولدات بديلة فى حالة استمرار إنخفاض الجهد، على أن يتم عقد إجتماع مع جمعية المستثمرين لعرض أبرز المعوقات والعمل على حلها.

ووجه المحافظ قطاع الكهرباء بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وهيئة الطرق والكبارى، للعمل على توصيل كابل الكهرباء لمستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل، ورد الشيء لأصله فى أسرع وقت ممكن، حيث استعرضت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الموقف التنفيذى لمستشفيات "طهطا، وجهينة، ومستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل"، لافتة إلى أنه تم توصيل كابل الكهرباء إلى مستشفى جهينة المركزى، وجارى العمل فى مستشفى طهطا العام بنسبة تنفيذ 95% حتى الآن، منوهه إلى حاجة مستشفى الصدر بجزيرة شندويل إلى توصيل كابل الكهرباء.

وناقش المجلس موقف اختيار مساحة 10 آلاف متر أملاك دولة بزمام قرية "الدوير" بمركز ومدينة طما لإقامة مدفن عليها، ووجه المحافظ بقيام لجنة من مديرية الصحة لمعاينة الموقع على الطبيعة وبيان مدى صلاحيته، ومطابقته للإشتراطات اللازمة، ووافق المجلس على تنازل ملاك مدرسة "بنى عيش" الإبتدائية المؤجرة بمركز جرجا، على مساحة 4 قراريط و18 سهم، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لتجديدها وإقامة مبنى جديد عليها.