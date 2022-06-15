مدبولى: منحة ناصر للقيادة الدولية تعكس جهود مصر نحو تعزيز دور الشباب

جدة - نرمين السيد - وحضر ختام منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجى، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وعدد من المسئولين وسفراء الدول العربية والإفريقية الأوروبية.

ونقل رئيس مجلس الوزراء -خلال كلمته مساء اليوم الأربعاء فى ختام منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة- تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته للمشاركين جميعا بالتوفيق والسداد، كما رحب بالمشاركين ضيوفا كراما على أرض مصر.

وقال "أعبر لكم عن بالغ سعادتى بالمشاركة معكم اليوم فى ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية والمقامة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأضاف أن منحة ناصر للقيادة تعتبر إحدى آليات تنفيذ الرؤية المصرية (مصر 2030) كونها إحدى أدوات تفعيل الشراكة وخارطة طريق الاتحاد الإفريقى للاستثمار فى الشباب ومبادئ حركة عدم الانحياز.

وقال رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تقدم مختلف أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالاضافة الى تمكين الشباب فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وافكارهم، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى جميع نسخه.

وأكد أن منحة ناصر للقيادة إحدى آليات تنفيذ الرؤية المصرية (مصر 2030 )، فضلا عن كونها أحد أهم أوجه تفعيل الشراكة الجنوب ـ جنوب، وخاصة طريق الاتحاد الإفريقى حول الاستثمار فى الشباب، وميثاق الشباب الإفريقى ومبادئ حركة عدم الانحياز، فضلا عن تمكين الشباب وإعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للاختلاط ببعضهم البعض وعقد الشراكات فى مختلف المجالات، ليس فقط على المستوى القارى، بل العالمى، كما يشير الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب قد شهدت فى السنوات الأخيرة نموا مضطردا، خاصة مع تحقيق العديد من دول الجنوب معدلات نمو وأداء اقتصادى مرتفع، فعلى سبيل المثال تضاعف حجم التبادل التجارى بين هذه الدول بأكثر من ثلاث مرات منذ الثمانينات، ومن المتوقع أن يستمر حجم هذا التبادل فى الارتفاع، خاصة فى ضوء الشراكات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية بين تلك الدول.

وأشار إلى أن تجارة الجنوب ـ جنوب أصبحت تمثل حوالى 60 % من إجمالى حجم التجارة الدولية لتلك الدول، كما ارتفع حجم الاستثمارات العربية واستثمارات الاقتصاديات الصاعدة والناشئة فى دول الجنوب بصورة كبيرة لتتجاوز حوالى 20% من تدفقات الاستثمارات العالمية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى -خلال كلمته فى ختام منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة- على ضرور تعزيز التعاون والحاجة إلى المزيد من العمل والتعزيز خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية والتى قد تعد فرصة إذا تم انتهازها لتحقيق تعاون أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق التنمية فى دول المنطقة وتعزيز دمجها فى الاقتصاد العالمى بصورة أكثر تأثيرا وفاعلية.

وقال إن النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية تأتى تحت تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز لنجلس معا على مائدة واحدة نتدارس الدروس المستفادة من حركة عدم الانحياز وأثرها على العالم فى ظل الصراعات الطاحنة فى الأرجاء المختلفة ونضع سبل مبادئ عدم الانحياز وصياغة مفهوم جديد بما يوافق معطيات عصرنا من وجهات نظر شبابية.

وطالب رئيس مجلس الوزراء أخذ توصياتهم فى الاعتبار وأن ترفع إلى صناع القرار والقيادات السياسية فى دول عدم الانحياز خلال القمة المقبلة، لما تمثله من قوة سياسية قادرة على التأثير على غالبية التطورات الجارية فى العالم.

وأوضح أن العالم بحاجة إلى طاقات الشباب وتبنيهم لمبادئ الحركة من جديد، من أجل إخماد أصوات الشر والعنف والحرب وتعزيزا لقيم السلام والأمن، معربا عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم لشباب المنحة.

وقال مدبولى "إننا فى انتظار التوصيات البناءة التى نتجت عن كافة فعاليات ومناقشات تلك المنحة وسنقوم ببحثها ودراستها بشكل وافى، تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع".

وأقامت وزارة الشباب والرياضة النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية تحت رعاية رئيس الجمهورية تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب"، خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 15 يونيو الجارى بالقاهرة.

واستهدفت النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية؛ 150 قياديا من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة من صناع القرار بالقطاع العام، خريجى برنامج متطوعى الاتحاد الإفريقى، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص.

كما شارك بالمنحة ممثلو الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز، نشطاء المجتمع المدنى، رؤساء المجالس القومية للشباب، أعضاء المجالس المحلية، قيادات حزبية شابة، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، أعضاء النقابات المهنية، الإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين.