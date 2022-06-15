وزارة الشباب تشارك فى وفد المفاوضات بالأمم المتحدة تحضيرا لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الشباب والرياضة للمرة الأولى فى وفد المفاوضات المصرى برئاسة وزارة الخارجية فى اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخى المنعقدة خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالى، بمقر المنظمة بمدينة بون الألمانية، تحضيرا لقمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، حيث مثل وزارة الشباب مصطفى عز العرب، رئيس الاداء التنفيذى لوحدة السياسات بمكتب الوزير ومنسق ملف المناخ بالوزارة.





وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المشاركة تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارات البيئة والخارجية والشباب فى جهود التحضير لقمة المناخ COP 27 التى تستضيفها مصر هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وكذا ضمن الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحضير لقمة المناخ، وسعيا لتمكين الشباب والنشء المصرى ليلعب دورا دوليا ومحوريا فى العمل المناخى ويتبادل الخبرات مع أقرانه من مختلف وتوفير فرص مناسبة للشباب للتدريب والتمكين.

وشارك ممثل وزارة الشباب بعدد من الاجتماعات الفنية واجتماعات المفاوضات الخاصة بالبند الـ18 من جدول أعمال اجتماعات الهيئات الفرعية بالاتفاقية المتعلقة بالعمل من أجل التمكين المناخى، من خلال مجالات برنامج عمل قمة جلاسكو حول العمل من أجل التمكين المناخى، بإشراك الأطفال والشباب فى تنفيذ المادتان 4 و6 من الاتفاقية والمادة 12 من اتفاق باريس من خلال التركيز على ستة مجالات ذات أولوية وهى "التعليم، التدريب، التوعية العامة، المشاركة العامة، وصول الجمهور إلى المعلومات، التعاون الدولى"، بالاضافة إلى الاجتماعات التنسيقية الخاصة بالمجموعة 77 لمفاوضات الـ ACE.

كما حضر ممثل وزارة الشباب مراسم توقيع وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتفاقية استضافة مصر لقمة الدول الاطراف للتغير المناخى بشرم الشيخ COP 27، ولقاء وزير الخارجية مع أعضاء دوائر المجتمع المدنى المعتمدة كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك خلال تواجده بمدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد ممثل وزارة الشباب عدد من اللقاءات مع مجموعات من الفاعلين الدوليين فى ملفات تمكين الشباب والنشء فى العمل المناخى، وقد تضمنت لقاء مع زان نورثكوت نقطة الاتصال الدولية بالدائرة الرسمية للشباب والنشء، لاستعراض التطورات الخاصة باقامة مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخى للشباب COY 17 بمدينة شرم الشيخ، والتباحث حول الوصول إلى أفضل تمثيل أصوات شباب العالم والاستماع إلى رؤى ومقترحات الدائرة حول استضافة مصر للقمة COP 27، كما عقد اجتماع مع مجموعة ممثلين لعدد من المنظمات الشبابية العربية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المشاركين بالقمة بصفة مراقب، وقد قدموا عددا من الأفكار والمقترحات حول مشاركة الشباب فى القمة التى تستضيفها مصر، معبرين عن كامل دعمهم للاستضافة المصرية ورغبتهم فى تقديم كامل الدعم لرئاسة القمة بمصر.

كما تم عقد لقاءات مع عدد رواد العمل المناخى الدولى والنشطاء منهم السيد جو روبرتسون، المدير التنفيذى لمنظمة مواطنين من أجل المناخ الدولية بالولايات المتحدة الامريكية، والتى تعمل بشكل أساسى لتمكين المتطوعين وإشراك الشباب فى صياغة السياسات المناخية، والدكتورة ديب موريسون الناشطة المناخية.