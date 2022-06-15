محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية بحد أدنى 235 درجة

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم.





وذكر بيان صادر اليوم من المحافظة أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام، بمجموع 235 درجة والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات التعليمية بمجموع 200 درجة؛ كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى الخاص بواقع 180 درجة.

وفى سياق متصل؛ اعتمدت محافظ دمياط تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2022 / 2023 وتشمل دمياط الفنية المتقدمة 200 درجة ودمياط الميكانيكية 210 درجة والزخرفية 190 درجة والصناعية بنات 220 درجة والزخرفية بنات 210 درجة.

وأوضح الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم القبول بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها حسب المجموع الأعلى للمقيمين وحسب الكثافات المحددة لكل مدرسة؛ على أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب محل إقامة ولى الأمر والتنسيق المعلن لكل إدارة؛ كما سيتم القبول بالمدرسة الفندقية ومدارس التعليم المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة الثانوية.

وأشار إلى أنه فى حال اختلاف محل إقامة الطالب عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد بعد تقديم عقد إيجار موثق بمحل الإقامة الجديد فى ملف تقديم الطالب؛ وسيتم قبول التحويلات بالصفين الثانى والثالث بتخصصات مدرسة مها الفار الإلكترونية بنات بإدارة دمياط التعليمية من التخصصات المماثلة بسعر مدارس المحافظة فى حدود الكثافات المحددة بالمدرسة.