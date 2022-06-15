انت الان تتابع تفاصيل خبر غضب بين أولياء أمور وطلاب الابتدائية والإعدادية بالأزهر بسبب تعطل موقع النتيجة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704689/غضب-بين-أولياء-أمور-وطلاب-الابتدائية-والإعدادية-بالأزهر-بسبب-تعطل-موقع-النتيجة

دوت الخليج

وأعرب الطلاب وأولياء الأمور عن غضبهم من مشكلة السقوط المتكرر لبوابة الأزهر الشريف أثناء الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدين أن الكثير منهم لم يحصل على النتيجة حتى الآن على الرغم من اعتمادها صباح اليوم اليوم.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور، مسئولي مشيخة الأزهر بحل سريع للمشكلة المتكررة لكل عام.

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وشهدت نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، وللحصول على النتيجة يمكنكم الحصول عليها من خلال هذا الرابط .

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

وخصص الأزهر الشريف، بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، عن طريق الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

ويمكن للطلاب الراغبين في متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.

2- اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

3- اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.

4- اختيار نتائج الامتحانات.

5- ستتوفر النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع.