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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704688/إبراهيم-عيسى-مصر-أكبر-مستورد-للقمح-في-العالم

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك إنجازات كبيرة في الدولة المصرية، والبلاد تشهد عمران ونمو ضخم في كافة المحافظات، ولكن على الرغم من كل ذلك لا يوجد استثمارات بحجم تلك النجاحات والإنجازات.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، والتي تنقلها دوت الخليج أنه متعجب من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، مع توفير الغاز الطبيعي وتوفير الكهرباء، على الرغم من كل ذلك لا يوجد استثمارات، لافتاًا إلى أن 12% فقط من المراكز الصناعية في مصر التي تعمل، على الرغم من توفير الغاز الطبيعي والكهرباء بوفرة في الوقت الحالي، مصر على وشك تصدير الكهرباء مع الغاز أيضا إن لم تكن بدأت في تصديرها بالفعل.

إبراهيم عيسى: مصر تعمل على زراعة وحصد 10 مليون طن قمح

وتابع أن مصر هي أكبر مستورد قمح في العالم وهناك زيادات كبيرة في أسعار القمح العالمي وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على إيجاد منافذ أخرى لاستيراد القمح في ظل الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا.

وأردف أن الحكومة المصرية أعلنت عن زراعة وحصد 10 مليون طن من القمح هذا الموسم في شهر مايو الماضي، متابعا: "هل كان هذا الأمر كلام فقط من أجل تشجيع الفلاحين والمزارعين، هذا التصريح هو اختبار للحكومة وصدقها، ومدى شفافيتها أمام الشعب، هل وصلنا 10 مليون طن يا سيادة وزير الزراعة ووزير التموين؟ أرجو الإجابة”.

وأشار إلى أنه وفقا للتصريحات بوزارتي التموين أن حوالي 4 مليون طن قمح حتى الآن الذي تم توريدهم، مضيفا أن توريد القمح مازال مستمر، ومازالت الدولة تحصل على القمح من الفلاحين والمزارعين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الدولة جعلت توريد القمح إجباري في الفترة الماضية في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يشهدها العالم نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، ورفض الأخيرة تصدير القمح لدول العالم، وهو ما أثر على الأسعار في العالم أجمع.