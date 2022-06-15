انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي يحرز الهدف الثاني في شباك إيسترن كومباني من ركلة جزاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704687/الأهلي-يحرز-الهدف-الثاني-في-شباك-إيسترن-كومباني-من-ركلة-جزاء

عزز طاهر محمد طاهر تقدم النادي الأهلي بإحرازه الهدف الثاني في مرمى إيسترن كومباني، من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين في الدقيقة 31، لتصبح النتيجة 0-2 لصالح النادي الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي وي السلام في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

دوت الخليج

وأحرز حسين الشحات أول أهداف النادي الأهلي في مرمى إيسترن كومباني، في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. - خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد. - خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. - خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.

غيابات الأهلي عن مواجهة إيسترن كومباني

ومن المقرر أن يغيب كل من:"على لطفى وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسونى وأكرم توفيق وعمار حمدى للإصابة، والشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة مع منتخب مصر وبيرسى تاو مع منتخب جنوب أفريقيا وعلى معلول مع منتخب تونس.

أما تشكيل إيسترن كومباني، الذي أعلن عنه علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، فقد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: حسام حسن - كمال أبو الفتوح - محمود نعيم - صابر الشيمي.

خط الوسط: محمد خليفة-محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - محمد بن علي (طرابلسي).

خط الهجوم: عماد ميهوب - أحمد أمين (قفة).

البدلاء : عمرو حسام - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- خالد مصطفى - محمد رمضان - أحمد حجي -فراس بن عيفية - أحمد تمساح.

ترتيب الفريقين

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من ( إنبي، الجونة، الإسماعيلي).

بينما يتزيل فريق إيسترن كومباني ترتيب المسابقة، حيث جمع 13 نقطة من 20 مباراة خاضها في بطولة الدوري العام.