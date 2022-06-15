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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704678/رحمة-حسن-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-عضة-الكلب-لسه-بكمل-الحقن

كشفت الفنانة رحمة حسن عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد واقعة تصادمها مع كلب خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم تطورات حالة رحمة حسن الصحية بعد عضة الكلب

رحمة حسن عبر انستجرام

ونشرت رحمة حسن صورة لها، وعلقت عليها: الصورة دي علشان اطمن الناس اللي سالت عليا انشالله ابقي كويسة واحدة واحدة، أنا لسه بكمل الحقن و بغير علي الجرح كل يوم بس الصورة دي علشان تطمن اصحابي و كل الناس الغالين، شكرًا جدًا، ادعولي إني ابقي احسن حقيقي.

جدير بالذكر، أن كتبت الفنانة رحمة حسن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال الأيام الماضية: “أنا حقيقي تعبانة ومتأزمة جدا.. وکوابیس ومش عارفة حتي اقرب من القطة بتاعتي وألعب معاها لاني خايفة عليها لحد ما اخلاص العلاج.. النهاردة اخدت الجرعة التانية”.

حالة رحمة حسن الصحية

وأضافت: “و لسه هكمل طبعا ده غير وجع الجرح حقيقي .. اللي عوزة اقوله ان فعلا لو بعد شهر ما حصلش حاجه تخص الكلب و علاجه و تغیر سلوكة و عدم نزوله بدون كمامة.. انا هروح اخد موقف قانوني لاني فعلا تعبانة جسديا و نفسيا جدا جدا”.

واختتمت: “وخايفة جدا يحصل ده لحد تاني و اكون انا السبب اني ماخدتش موقف"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني من خلال خاصية التعليقات.

إصابة رحمة حسن

يشار أن الفنانة رحمة حسن كانت قد كشفت عن تعرضها للعض من قبل أحد الكلاب بالقرب من منزلها، وقالت عبر صفحتها: “مساء الخير..امبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة اجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت ،وكنت ماشية علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي”.

واستكملت: “بيهجم عليه بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطة بنابه في منطقة حساسة”.

وتابعت الفنانة رحمة حسن كواليس إصابتها في الشارع، قائلة: “صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابة ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ،وانا طبعا خايفة ومصدومة".