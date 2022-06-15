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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704686/جلب-مخدرات-تأجيل-محاكمة-18-متهم-من-جنسيات-مختلفة-لتهريبهم-الهيروين

المتهمين

صدر القرار في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد و أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير حسن. م، 25 عاما، طالب لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر،بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

التحقيقات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش.

المشدد من 3 لـ 5 سنوات لمتهمين اثنين لانضمامهما لجماعة إرهابية

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 5 سنوات متهم والمشدد 3 سنوات لآخر، في إعادة محاكمتهما بالانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

اتهامات

ووجه للمتهمين وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.