«كان شغال في المسجد».. الأوقاف تصدر بيانًا عاجًلا بشأن تصوير فيديو لشاب يغني مهرجان داخل مسجد

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704683/كان-شغال-في-المسجد-الأوقاف-تصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-تصوير-فيديو-لشاب-يغني-مهرجان-داخل-مسجد

أكد الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش بوزارة الأوقاف، بأن الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات هوجاء بأحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام.

دوت الخليج وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن الفيديو تم تصويره حينما كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد، واستغل العامل تواجده أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (33) لسنة 2022م جنحة اقتصادية بإدارة البحث الجنائي من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 15/ 6/ 2022م وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة. وكانت قد أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن فحصها مقطع فيديو تداوله العديد على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام شاب بالرقص على أغاني مهرجانات شعبية داخل مسجد. وتتحرى أجهزة الأمن من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثبوت الدينية، فيما لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن. رصد مقطع الفيديو ورصدت المتابعة الأمنية انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد، ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، طالب المواطنون بضرورة البحث وراء موقع تصوير الفيديو، ومعاقبة المستهزئين بـ بيوت الله وحرمة مقدساته. بداية الواقعة البداية عندما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد شباب تيك توك، أثناء غنائه ورقصه على أحد الأغاني داخل مسجد، بهدف حصد المشاهدات، مما آثار غضب المواطنين، ولم يتثنى لنا التأكد من حقيقة الفيديو.

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