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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704682/الحكومة-نستورد-100-مليون-برميل-بترول-كل-عام

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العالم كله يمر بأزمة كبيرة في الوقت الحالي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تبعيات أثرت على العالم كله، خاصة في ظل أزمة الغذاء والطاقة العالمية، وتأثيرهم على الأسعار في العالم.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتنقلها دوت الخليج، أنه لا يوجد أحد يتنبأ بما يمكن أن يحدث في السنوات القادمة، وتوقيت انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متابعا: "لا نعلم أين ستأخذنا الأزمة ومتى تستمر، ولكن الحكومة لديها خطة مرنة للتعامل مع كافة الأحداث الطارئة".

واستكمل أن الحكومة دائما تضع في حساباتها السيناريو الأسوأ لتكون جاهزة لأي وضع من الأوضاع، وهناك خطة مرنة للتعامل مع أي حدث.

متحدث الحكومة: ألمانيا تشهد أعلى نسبة تضخم منذ توحيدها

وعن أزمة الطاقة، عقب قائلا إن مصر تستورد كل عام 100 مليون برميل بترول، وهو ما يكبد الدولة الكثير كل عام، خاصة أنه في حالة زيادة سعر برميل البترول دولارًا واحدًا يؤدي إلى زيادة تكاليف الدولة 100 مليون دولار، لافتا إلى أن الوضع صعب فيما يتعلق بملف الطاقة، ونفس الأمر فيما يخص ملف الغذاء والسلع الأساسية، وكلا الملفين هم حديث العالم كله، وهم سبب موجة التضخم العالمية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لأعلى نسبة تضخم منذ فترة طويلة.

وأوضح أن ألمانيا أيضا بسبب الأزمة الحالية تشهد أعلى نسبة تضخم فيها منذ توحيدها منذ 32 سنة تقريبا.

ويعاني العالم أجمع في الوقت الحالي من زيادة جنونية في الأسعار في أغلب دول العالم، ويأتي ذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعه من رفض للتصدير للطاقة والسلع والخامات المختلفة، وعلى رأسها رفض أوكرانيا تصدير القمح، وهو ما أثر على العالم أجمع.