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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704681/الإسبوع-القادممجلس-النواب-ينظر-قانون-ضريبة-الأطيانويبدأ-مناقشة-موازنة-العام-المالى-الجديد2022-2023

تشهد الجلسات العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإسبوع المقبل نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مد مدة وقف ضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

دوت الخليج وتشهد جلسة الأحد بدء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023. الإسبوع القادم..مجلس النواب ينظر قانون ضريبة الأطيان..ويبدأ مناقشة موازنة العام المالى الجديد2022-2023

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