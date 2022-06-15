انت الان تتابع تفاصيل خبر في أكبر زيادة منذ 1994.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704680/في-أكبر-زيادة-منذ-1994-الفيدرالي-الأمريكي-يرفع-سعر-الفائدة-75-نقطة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994 لوقف تسارع التضخم.

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ومن جانبها، قالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدالي، إنها رفعت معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%، في قرار يتوافق مع التوقعات.

وجاء القرار بموافقة أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة، باستثناء "استير جورج" التي صوتت لصالح رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتوقع أعضاء الفيدرالي وصول معدل الفائدة لمستوى 3.4% في نهاية العام الجاري، مقابل تقديرات صادرة في شهر مارس الماضي عند 1.9%.

كما توقع مسؤولو البنك وصول الفائدة لمستوى 3.8% في العام المقبل مقابل تقديرات سابقة عند 2.8%، قبل أن يبدأ معدل الفائدة في الهبوط بحلول عام 2024 عند 3.4%.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة

وعلى جانب أخر، كرر الفيدرالي خطته لخفض ميزانيته العمومية بنحو 47.5 مليار دولار شهرياً بداية من الأول من شهر يونيو الجاري، على أن يرفع وتيرة الخفض إلى 95 مليار دولار شهرياً بداية من سبتمبر.

وكان البنك المركزي الأمريكي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، في 4 مايو الماضي، بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، حيث سجلت أكبر زيادة في عام 2000، وكان الفيدرالي عقد اجتماعا استمر لمدة يومين، وسط توقعات باتخاذه.

استمرار ارتفاع معدلات التضخم عكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة، وذلك وفق ما صرح به البنك الفيدرالي الأمريكي.