انت الان تتابع تفاصيل خبر ولعوا في تاجر البطيخ ببولاق الدكرور.. المتهم: تحرش بشقيقتى المطلقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704679/ولعوا-في-تاجر-البطيخ-ببولاق-الدكرور-المتهم-تحرش-بشقيقتى-المطلقة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط، تاجر ملابس ونجل صديقه، المتهمين بإلقاء مادة تساعد على الاشتعال "كيروسين" علي جسد بائع بطيخ والتروسيكل الخاص به وسط الشارع بمنطقة بولاق الدكرور بسبب قيام المجني عليه بالتحرش بشقيقة المتهم الأول ومراودتها عن نفسها.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام مجهولين بإلقاء مادة تساعد على الاشتعال على جسد أحد الأشخاص وسط الشارع ولاذوا بالفرار بدائرة القسم؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور علي بائع بطيخ مصاب بحروق متفرقة بالوجه والذراعين والصدر وكذلك وصول النيران إلي التروسيكل الخاص به، وبعمل التحريات وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ملابس ونجل صديقه مقيمين بمنطقة الوراق وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترف المتهم الرئيسي بقيام المجني عليه بالتحرش بشقيقته المطلقة أثناء تواجده في زيارة لبلدتهما بمحافظة أسيوط ومروادتها عن نفسها وعندما أبلغت بفعلة المجني عليه قرر الانتقام منه؛ وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخص يقتل شقيقته في إمبابة

أقدم شخص على قتل شقيقته الأربعينية، بمنطقة إمبابة بعدة طعنات متفرقة بأنجاء جسدها بسبب عودتها في وقت متأخر من الليل.

تكثيف الجهود

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهم بطعن شقيقته في منطقة إمبابة.

تلقي بلاغ

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بمصرع سيدة أربعينية إثر تعرضها لعدد من الطعنات ، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

التحريات

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه، بسبب شكه في سلوكها، وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها أربعينية ووقعت مشادة بينها وشقيقها بسبب عودتها في وقت متأخر من الليل، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ضبط المتهم بقتل شقيقته بالجيزة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

العثور على جثة الفتاة

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

التحريات

كشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.