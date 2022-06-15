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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704672/كذب-وقمة-الرخص-خالد-سرحان-يوجه-رسالة-قوية-لمروجي-شائعات-مرض-الزعيم

دوت الخليج يرصد لكم رسالة خالد سرحان لمروجي شائعات مرض عادل إمام

خالد سرحان: كذب وقرف وقمة الرخص

واستعان خالد سرحان بخبر من أحد المواقع وكتب: ايه الكذب والقرف ده؟ الزعيم زي الفل ربنا يديله الصحة وعيب على المواقع اللي عايزة تعمل مشاهدة ده قمة الرخص الصحفي، مش ممكن رخصتوا نفسكم ومهنة الصحافة أوي، ينعل أبو لقمة العيش اللي متغمسة بكذب.

وكان قد شارك خالد سرحان في الموسم الرمضاني المنقضى في مسلسل المداح 2 الذي لعب دور بطولته مع الفنان حمادة هلال، وحقق نجاح كبير ومشاهدات عالية وردود فعل إيجابية بشكل كبير.

خالد سرحان في مسلسل المداح 2

ولعب الفنان خالد سرحان دور الشيخ حسن أخو صابر الذي لعب دوره الفنان حمادة هلال، وتميز دور سرحان بكسر أجواء المسلسل التي كانت تدور حول أحداث رعب وظواهر غريبة.

وضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

من هو خالد سرحان

هو ممثل ومؤلف مسرحي ولد في 25 سبتمبر 1979 والده هو الكاتب سمير سرحان، شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج، كما ألف بعض من أفلامه، فمن الأفلام: عنترة ابن ابن ابن شداد، كابتن مصر، الجيل الرابع، بابا، تيتة رهيبة، إكس لارج، ابن القنصل، الديكتاتور، مجانين نص كوم، عصابة الدكتور عمر، كامل الأوصاف، حريم كريم، كان يوم حبك، التجربة الدنماركية، أمير الظلام، سعدون أحد العميان، فلاح في الكونجرس، كلام الليل، رسالة إلى الوالي، راكب التاكسي، اضحك الصورة تطلع حلوة.

ومن المسلسلات: المداح: أسطورة الوادي، فاتن أمل حربي، ورا كل باب، اللي مالوش كبير، خيانة عهد، قيد عائلي، وقام بتأليف فيلم الدكتاتور، وأمير الظلام.