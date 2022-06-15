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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704677/الحكومة-لدينا-مخزون-قمح-يكفينا-6-أشهر-وسعر-الرغيف-الحقيقي-75-قرش

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام، ولكن مصر لن تنتظر حتى نهاية العام للبحث عن بدائل، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات ومباحثات مع عدة دول من دول العالم لاستيراد كميات من القمح للفترة المقبلة، "مش هنستنى لما المخزون يخلص ونبدأ ندور، الحكومة تعمل بشكل استباقي من أجل بناء مخزون إضافي من القمح".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتنقلها دوت الخليج أنه "لا أحد يعلم إلى أين تتجه أسعار القمح خلال الفترة المقبلة، والقمح سلعة استراتيجية لا يمكن أن تعمل مصر بدون وجود مخزون استراتيجي كافي منه".

وتابع أن مصر وسعت دائرة المناشئ التي تحصل منها على القمح، حيث تحاول مصر إلى توفير احتياجاتها خلال الفترة المقبلة، ووجه رئيس الوزراء الشكر للمزارعين الذين يدعمون الدولة بتوريد القمح، مؤكدا أن ما يورده الفلاح من القمح يعود للمواطن مرة ثانية في صورة خبز مدعوم والذي يحصل عليه المواطن بخمسة قروش، وصل سعر الرغيف الواحد 75 قرش على الدولة، أي أن المواطن يدفع 6% فقط من سعر الرغيف الحقيقي.

متحدث مجلس الوزراء: سعر زجاجة الزيت الحقيقية 40 جنيه والدولة تتحمل الكثير

وواصل: " لا نقول ذلك تلميحا لأي شيء، ولكن لنؤكد على ما تتحمله الدولة نيابة عن المواطن من أجل العبور من تلك الأزمة التي يعيش فيها العالم أجمع، وحتى الآن مصر تسير بأقل الخسائر الممكنة، حيث إن الزيادات المتواجدة في السوق المصري لا تُقارن نهائيا بالزيادات المتواجدة في العالم".

وأشار إلى أن سعر زجاجة الزيت الحقيقي 40 جنيه، ولكن المواطن يدفع 23 جنيه فقط، والفارق تتحمله موازنة الدولة، مؤكدا أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء ولديها برنامج لدعم المواطن المصري، وهوما يساعد في تقليل الأسعار عن الأسعار الموجودة في العالم.