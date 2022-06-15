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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704676/الحكومة-4-مليار-جنيه-خسائر-الدولة-نتيجة-تأجيل-زيادة-أسعار-الكهرباء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تركيزها الأول على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن هذا المنطلق اتخذت الحكومة قرارًا بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" نقلتها دوت الخليج، أن حتى نهاية العام لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء وسيتم المحاسبة بنفس الشرائح، لافتًا إلى أن ميزانية الدول تحملت الجزء الأكبر في زيادة الأسعار، موضحا أن أسعار السلع في مصر بها زيادة يتحملها المواطن ولكن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادة ومررت للمواطن جزء بسيط جدا، وذلك بالمقارنة بالزيادات التي تشهدها العالم كله.

متحدث الحكومة: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يستفيد منه الجميع

وتابع أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يستفيد منه الجميع ولكن شريحة محدودي الدخل المستفيدين الأكبر من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

وأردف أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء سيؤدي إلى خسارة الدولة 4 مليار جنيه، ولكن الرئيس فضل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتتحمل الحكومة هذا المبلغ في الميزانية.

وواصل أن الدولة لديها استراتيجية للتخلص من دعم الكهرباء بصورة تدريجية، وفي نهاية العام سيتم النظر مرة أخرى عن أسعار الكهرباء.

وأشار إلى أن الأزمة التي يشهدها العالم بين روسيا وأوكرانيا لا أحد يعلم توقيت انتهائها، ولا أحد يستطيع في الوقت الراهن التنبؤ بأي شيء، خاصة أن الأحداث لا جديد فيها، موضحا أن الحكومة تعمل طوال الوقت بخطة مرنة لمواكبة الأحداث والعمل على حماية المصريين من الأزمات.