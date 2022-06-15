انت الان تتابع تفاصيل خبر بين أحضانه.. أول ظهور لـ ياسمين الخطيب مع زوجها رمضان حسني بعد عودتهما حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704668/بين-أحضانه-أول-ظهور-لـ-ياسمين-الخطيب-مع-زوجها-رمضان-حسني-بعد-عودتهما

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة تجمعها بزوجها رمضان حسني والتي تعتبر أول ظهور لهم بعد تراجعهم عن قرار الإنفصال، وذلك عبر حسابها الرسمي بفيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم أول ظهور لياسمين الخطيب برفقة زوجها رمضان حسني بعد عودتهما

ياسمين الخطيب وزوجها

ونشرت ياسمين الخطيب الصورة وهي في حضن زوجها، التي فاجأت الجميع بعدوتهم وتراجعهم عن قرار الإنفصال التي اعلنت عنه الأيام الماضية.

وقد وجه رمضان حسني زوج الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب رسالة لها ليعتذر منها بعد أزمتها الأخيرة ومحاولة انتحارها وإعلان انفصالها عنه.

عودة ياسمين الخطيب ورمضان حسني

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ياسمين حبيبة وزوجة متفانية .. لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة الغضب.. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة".

وتابع: "دي بنتي المدللة وحبيبتي .. والحصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال.. ماكنتش أحب انه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا لكن قدر الله و ما شاء فعل".

وأضاف: "أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها.. لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب.. وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك".

حقيقة سرقة مجوهرات ياسمين الخطيب

ومن جانبها ردت ياسمين الخطيب على اعتذاره من خلال تعليق لها قائلة: "لو وصفت مشاعري تجاهك هاحتاج مجلدات، لكن كل إللي عايزه أقوله اختصرته الست أم كلثوم ببساطة مدهشة".

وتابعت: "في قولها: "الحب كده.. وصال ودلال ورضا وخصام!" وأهو بين ده وده يا سي رمضان".

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت ياسمين الخطيب حقيقة سرقة مجوهراتها وكتبت عبر صفحتها: “إذا كان الاعتذار ثقيلاً على نفسي، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضاً. ذكرت بالأمس إني تعرضت لسرقة مصوغاتي أثناء اصابتي بغيبوبة إثر محاولتي الانتحار".

وأضافت: “مررت ليلتها بـ٣ مستشفيات، المستشفى الجوي، ثم معهد السموم، ثم حجزت -حوالي يوم- بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الجنزوري بمصر الجديدة.. اليوم أبلغتني مساعدتي أن الممرضات سلموها المصوغات قبل دخولي قسم الرعاية المركزة”.

وتابعت: “أعتذر -جداً- على سوء ظني.. أرجو أن يقبل اعتذاري فريق التمريض بالمستشفيات السابق ذكرها بشكل خاص، وكل ممرضات مصر بشكل عام. أنا آسفة جداً وفي غاية الخجل من نفسي".