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وفد من نواب "التنسيقية" يشارك في فاعليات مؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704674/وفد-من-نواب-التنسيقية-يشارك-في-فاعليات-مؤتمر-العالمي-الثامن-للبرلمانيين-الشباب

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فاعليات، اليوم الأول، من النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي ينظمه مجلس النواب المصري مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "برلمانيين شباب من أجل قضايا المناخ".

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حضر المؤتمر، شباب البرلمانيين من عشرات الدول حول العالم، و دارت جلسات اليوم الأول حول قضايا المناخ وأثرها علي حقوق الانسان، ودور البرلمانيين الشباب في جعل البرلمانات حول العالم برلمانات خضراء.

 كما انعقدت، اليوم، جلسة عن دور شباب البرلمانيين في وضع التشريعات الخاصة بملف تغير المناخ و القضايا البيئية.

وفد من نواب "التنسيقية" يشارك في فاعليات مؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

ضم الوفد التنسيقية، النائبة أميرة صابر، النائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد فتحي، اعضاء مجلس النواب، والنائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ.

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وفد من نواب "التنسيقية" يشارك في فاعليات مؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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