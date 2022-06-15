انتحار سيدة بـ«حبة الغلال السامة» لمرورها بحالة نفسية سيئة بالغربية

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /704671/انتحار-سيدة-بـحبة-الغلال-السامة-لمرورها-بحالة-نفسية-سيئة-بالغربية

أنهت سيدة في العقد الثالث من عمرها، حياتها عن طريق تناول حبة الغلال السامة بقرية محلة حسن التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد، بمصرع السيدة " إيمان . ل. ا. غ" في العقد الثالث من عمرها، وأم لثلاث أبناء، مقيمة بقرية محلة حسن، إثر تناولها حبة الغلال بهدف التخلص من حياتها.

حالة نفسية سيئة

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، وعلى أثرها تناولت حبة الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

النيابة العامة

وتم نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يذكر أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك"، مضيفا: "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".