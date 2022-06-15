وزير الشباب: الرئيس السيسى يقدم دعما غير محدود لتمكين الشباب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقدم دعمًا غير محدود لمنظمة العمل الشبابى والرياضى إدراكًا لأهمية تمكين الشباب والاستفادة من إسهاماتهم فى شتى المجالات.





وعبر الوزير، فى ختام منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص التقدير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على حرصه بالحضور للتأكيد على الرعاية السياسية قيادة وحكومة تعمل من أجل الشباب ولا تألوا جهدا فى سبيل الارتقاء وإسهاماتهم والاستفادة منها.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، إن منحة ناصر للقيادة تمثل أحد أهم مخرجات الجمهورية المصرية الجديدة والتى تشهد نهضة شاملة فى شتى المجالات، فضلا عن كون نسخة ناصر تسير على هدى جهود الحكومة المصرية لتعزيز دور الشباب فى شتى المجالات.

وأضاف صبحى أن النسخة الأولى من منحة ناصر استهدفت فى يونيو 2019، القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم والعمل على نقل التجربة المصرية التنموية، وفى النسخة الثانية : شملت القيادات الشبابية من قارتى آسيا وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى قارتنا الإفريقية لتهدف إلى خلق جيل من القيادات الشابة والقادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية ارتكازًا على التعاون والتكامل فضلا عن تشبيك القيادات الشبابية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن منحة ناصر فى نسختها الثالثة تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب فى تطوير تعاون الجنوب جنوب فى ظل عالم متغير بوتيرة سريعة، وكيفية تطوير هذا التعاون من خلال الشباب كآلية مؤثرة ومستدامة مع التركيز على دور المرأة.

وأكد وزير الشباب أن الرسالة، التى تبثها الدولة المصرية إلى العالم من خلال شتى المحافل والمناسبات وخاصة التى يشارك فيها الشباب من مختلف دول العالم، واضحة وجلية مفادها أننا نستطيع، أن نحيا حياة كريمة بالتعاون والعمل المشترك والإدراك أن العالم فيه متسعًا للجميع، وأن نتحد ونبذل جهد لبناء الأوطان وأن نصطف خلف قيادتنا السياسية يد بيد لنخوض معارك البناء والتنمية حتى نصل إلى ما نصبو إليه جميعا.