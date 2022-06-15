وزير البترول: نقل الغاز إلى أوروبا عبر مصر حدث استثنائى

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية اجتماع وزراء منتدى غاز شرق المتوسط الذى عقد اليوم الأربعاء بالقاهرة بحضور أورسولا فوندر لاين، وشهد حدثاً استثنائياً بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى لنقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية، مما يؤكد على الدور المهم للمنتدى فى تأمين إمدادات الطاقة خلال التعاون الإقليمى الفعال، خاصة فى هذه الفترة التى تشهد تحديات جيوسياسية.





وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفى اليوم مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية ووزير البيئة والطاقة اليونانى - أن وزراء المنتدى تشرفوا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد لقاءه مع رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك للمرة الثانية بعد اللقاء الذى تم معهم فى يوليو 2019، حيث أكد الرئيس على دعمه لنشاط المنتدى وحث الدول الأعضاء على الاستمرار فى تفعيل التعاون فيما بينهم لتحقيق استدامة موارد الطاقة كهدف أسمى للمنتدى.

وأوضح "الملا"، أن مذكرة التفاهم الثلاثية خطوة هامة من الحكومات يتم فى إطارها تمهيد الطريق لتكثيف العمل والتعاون بين الشركات فى مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبى، وأنها بمثابة مظلة وإطار عمل تعمل على أساسه الشركات لاحقاً فى إبرام الاتفاقيات والتعاقدات فيما بينها لتنفيذ المشروعات والإجراءات اللازمة للبنية التحتية وتسييل الغاز وتصديره وسيكون منوطاً بها تحديد الكميات والتوقيتات وفقاً والاتفاقيات التى سيتم إبرامها.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعكس الدعم الحكومى للاستثمارات المرتقبة فى هذا الشأن وتيسر إجراءات الاستثمار المختلفة فى مشروعات نقل وتصدير الغاز إلى أوروبا فى ظل وجود اتفاق حكومى مشترك.

ولفت الوزير إلى أن استراتيجية عمل المنتدى تم عرضها وإقرارها اليوم بالإجماع، مؤكدا أن المنتدى لديه خطط للتعاون على المديين المتوسط والبعيد، كما أن لديه خطة للوصول إلى صفر انبعاثات ولدينا مناقشات مستمرة من أجل مستقبلنا.