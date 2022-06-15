عاجل.. السيسى يطمئن على صحة ولى عهد الكويت

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، ولى عهد دولة الكويت، للاطمئنان على صحته، متمنيا له دوام الصحة والعافية.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ومن جانبه عبر الشيخ مشعل الصباح عن خالص امتنانه للرئيس على هذه اللفتة الأخوية الكريمة.

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