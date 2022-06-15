مطران المارونية يهنئ البابا تواضروس باليوبيل الفضى لسيامته الأسقفية

جدة - نرمين السيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة اليوبيل الفضى لسيامته الأسقفية.





وقال المطران شيحان، فى بيان أصدره مساء اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر، نهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة ذكرى اليوبيل الفضى لسيامته الأسقفية، داعين الله أن يمده بوافر الصحة والسلامة، ويبارك خدمته كراع لكنيسة الله ولجميع المؤمنين، ويكلل أعماله بالصلاح والفلاح كعلم من أعلامنا المسيحية والوطنية فى مصر، وسائر المشرق التى نعتز بها جميعا". وأضاف: "نصلى جميعا من أجل نهضة كنائسنا المقدسة، وأوطاننا الغالية، مرددين قول مار بولس: "وبعضهم مبشرين، وبعضهم رعاة ومعلمين، ليجعل القديسين أهلا للقيام بالخدمة لبناء جسد المسيح".(أف 4: 11 - 12)".. سلام ومحبة.".

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