الطيران المدنى تعقد اجتماعات تنسيقية استعدادا لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام وعضوية ممثلى من وزارة الطيران المدنى والهيئات والشركات التابعة للوزارة والجهات المعنية للإعداد والتنسيق لاستضافة قمة المناخ "COP 27" والتى ستقام فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.





جاء ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد الجيد والمشرف لاستضافة مصر قمة المناخ COP27 بما يعكس قدرة وامكانيات الدولة المصرية، وفى ضوء جهود الدولة المصرية لتنظيم المؤتمر بالصورة التى تليق بمكانة مصر الحديثة.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الصورة الحديثة للدولة المصرية الجديدة خلال استضافة مصر لقمة المناخ " COP27 وضرورة إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية فى مجال حماية البيئة والتحول الأخضر.

وصرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ورئيس اللجنة أن اللجنة الوزارية التى وجه وزير الطيران بتشكيلها عقدت عدة اجتماعات مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارتى الخارجية والبيئة وسكرتارية الأمم المتحدة والجهة المنظمة للحدث للوقوف على جميع الإجراءات الموصى بها كما أن هناك تواصل مستمر بين وزارة الطيران المدنى وجميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع المهام المطلوبة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء لخروج هذا المؤتمر بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ.

وأضاف عبدالكريم، أنه يتم رفع كافة الاستعدادات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ مشيرا إلى أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ تتم حاليا على قدم وساق للانتهاء فى التوقيت المحدد، فضلا عن مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى للوفود المشاركة فى الحدث.

وخلال الاجتماعات تم مناقشة ملف الإنبعاثات الخاص بالطيران المدنى واستعراض جهود الوزارة وشركاتها التابعة وخطط العمل اللوجستية والفنية كما تم الاتفاق على منح تخفيض على رحلات مصر للطيران الدولية للوفود المشاركة فى المؤتمر وزيادة أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاده ووضع لوجو المؤتمر على HEADREST الخاص بطائرات مصر للطيران على الرحلات الدولى وتشغيل رحلات لمصر للطيران من العديد من دول العالم إلى مطار شرم الشيخ مباشرة وكذلك عرض فيلم دعائى عن المؤتمر على متن الطائرات وتجهيز استراحات كبار الزوار بكل من مطار القاهرة وشرم الشيخ وتجهيز غرفة عمليات لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعوبات وكذلك تشكيل فرق عمل من جميع قطاعات وزارة الطيران والهيئات والشركات التابعة لاستقبال الوفود المشاركة وتيسير اجراءات الوصول والسفر.

وعلى الجانب الأخر تم عرض الخطة التنفيذية للتنمية المستدامة لوزارة الطيران المدنى والانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتم تركيب محطة للطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ وتحويل نظم الإضاءة التقليدية إلى "الليد" بمطار شرم الشيخ وكذلك منظومة إدارة المخلفات بمطار شرم الشيخ وإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع وزارة البيئة بالإضافة إلى إجراءات ترشيد استهلاك المياه والوقود وذلك من خلال استخدام أتوبيسات تعمل بالكهرباء بمطار شرم الشيخ، والذى تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة إلى جانب تحديد البصمة البيئية لجميع العمليات والأنشطة والبرامج التدريبية وفقا للإجراءات المطبقة عالميا.