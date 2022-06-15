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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704673/بترجع-متأخر-بالليل-شخص-يقتل-شقيقته-في-إمبابة

أقدم شخص على قتل شقيقته الأربعينية، بمنطقة إمبابة بعدة طعنات متفرقة بأنجاء جسدها بسبب عودتها في وقت متأخر من الليل.

تكثيف الجهود

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهم بطعن شقيقته في منطقة إمبابة.

تلقي بلاغ

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد بمصرع سيدة أربعينية إثر تعرضها لعدد من الطعنات ، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

التحريات

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه، بسبب شكه في سلوكها، وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها أربعينية ووقعت مشادة بينها وشقيقها بسبب عودتها في وقت متأخر من الليل، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ضبط المتهم بقتل شقيقته بالجيزة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عامل لاتهامه بقتل شقيقته بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية في المنيرة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

العثور على جثة الفتاة

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة المجني عليها بجرح بالرقبة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

التحريات

كشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط عصابة تخصصت فى الإتجار بالهيروين بالقاهرة

نجحت القوات الأمنية لمباحث القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرةن وذلك بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.

بداية الواقعة

ففي أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق تلاحظ لهم قيام قائد إحدى السيارات " نقل" بالدوران للخلف لدى رؤيته للقوات

مطاردة

وأثناء مطاردته قام بإلقاء كيس من القماش وبفحصه تبين إحتوائــه على عدد 10 أسطوانات حجرية لمخدر الهيروين وزنت 2,5 كيلو جرام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية وتبين إختبائه بمنطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية تم إستهدافه وضبطه.

اعتراف المتهم

وإعترف بإشتراكه مع زوجته "لها معلومات جنائية" ، وصديقه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم إستهدافهما وضبطهما وأكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها بإحدى الدروب الجبلية بطريق الإسماعيلية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.