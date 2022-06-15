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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704669/أحمد-موسى-اتفاقية-الغاز-اليوم-ضربت-المشروع-الإسرائيلي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالرئيس السيسي ونظرته المستقبلية فيما يتعلق بالأزمات العالمية، قائلا إن الرئيس السيسي لديه نظرة مبعدية للأمور، وكان لديه قراءة مميزة للمستقبل، وما تحدث عنه الرئيس السيسي في شهر فبراير من عام 2018 عن الغاز ومستقبل الغاز كان صحيحا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أن الرئيس السيسي كان يحلم منذ سنوات بأن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة في العالم كله، وكان له نظرة ثاقبة في هذا الأمر، متابعا: "السيسي قال جبنا جول في ملف الغاز، وإحنا فعلا النهاردة جبنا جول".

وتابع أنه لا يوجد واحد في العالم كان يتوقع عام 2018 ما يحدث في الوقت الحالي، والحرب الروسية والأوكرانية وإيقاف التصدير في الكثير من الخامات والسلع وغيرها، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت تنظر للمستقبل، ونجحت في ذلك.

واستعرض "موسى"، تصريحات أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب اجتماعها مع الرئيس السيسي والتي وصفت الاجتماع مع الرئيس على أنه اجتماع جيد، وأنهم بحاجة للتعاون مع مصر حتى لا تحدث أزمة غذاء كبيرة، وأن الاتحاد الأوروبي يقدم 100 مليون يورو لدعم المواطنين والمزارعين في مصر، وتحدثت أيضا عن التغير المناخي، وتحسين إمدادات الطاقة بالتشارك مع مصر، وتحدثت عن القدرات الإنتاجية والتكيف مع تغير المناخ وضمان كميات مستقرة من الغذاء، وأن مصر ستكون في قلب هذا التحول الكبير، وضمان إمدادات المستقرة للغاز.

موسى: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر يعطينا قوة كبيرة

وأشار إلى أن وقوف الاتحاد الأوروبي بجانب مصر يعد، قوة كبيرة جدا ودعم كبير جدا للدولة المصرية، لافتا إلى أن اجتماع اليوم مع الاتحاد الأوروبي ضرب المشروع الإسرائيلي للغاز والتي كانت تجهز له منذ شهر، متابعا: "مبقاش فيه غير مصر وبس في الغاز".