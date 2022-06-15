موسى: لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى نهاية العام.. و"مصر جابت جول في ملف الغاز"

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704667/موسى-لا-زيادة-في-أسعار-الكهرباء-حتى-نهاية-العام-ومصر-جابت-جول-في-ملف-الغاز

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زف خبرًا سعيدًا للمواطنين فيما يتعلق بأسعار الكهرباء، بأنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار الكهرباء ليس فقط لمدة ثلاث أشهر قادمة، وإنما لنهاية العام، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تخفيف الأعباء من على المواطنين وسط الأزمة العالمية التي يشهدها العالم أجمع.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" وينقلها موقع دوت الخليج، أن بعض وسائل الإعلام كانت تحاول تسخين المواطنين فيما يتعلق بأسعار الكهرباء، وأنها ستزيد في نهاية الشهر الجاري، ألا أن الرئيس قرر تخفيف العبء على المواطنين بعدم زيادة أسعار الكهرباء، وأنه سيتم تأجيل الأسعار، واليوم رئيس الوزراء يواصل دعم المواطن ويعلن أن الأسعار ثابتة حتى نهاية العام. أحمد موسى: مصر أحرزت “جول” في ملف الغاز وتابع أنه لا يوجد دولة في العالم تقدم ما تفعله مصر في صالح المواطن، مصر تراعي أبنائها وتسعى لمساعدتهم وتخفيف الأعباء من على كاهلهم. واستطرد متحدثا عن ملف الغاز الطبيعي، قائلا إن مصر أحرزت هدفا في ملف الغاز، حيث إن الرئيس السيسي كان يطمح في أن تصبح مصر هي “أوبك” الغاز للعالم كله، وهو ما يتحقق على الأرض في الوقت الحالي، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها محطتي إسالة غاز طبيعي، وأي محطة إسالة ترغب أي دولة في إنشائها تحتاج حوالي 15 مليار دولار، وتُبنى في 5 لـ 6 سنوات. وواصل أن مصر أصبحت هي كلمة السر في المنطقة بالكامل فيما يتعلق بالغاز الطبيعي للعالم كله، “أي حد عاوز غاز يروح لمصر عشان يسيل الغاز الطبيعي، مصر أصبحت رائدة في هذا المجال”.

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