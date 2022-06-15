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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704664/تأييد-حبس-زوج-ماري-مجدي-سنة-في-واقعة-سيدة-الشومة-بالشرابية

قضت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، بتأييد حكم أول درجة بحق وليد سعد أيوب والذي اعتدى على زوجته ماري مجدي، وحبسه سنة، وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا سيدة الشومة بالشرابية.

حكم أول درجة

وكانت قد عاقبت محكمة الجنح المتهم بضرب زوجته ماري مجدي، المتعدي عليها بشومة وسكين، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

رصد مقطع الفيديو

وكانت رصدت الأجهزة الأمنية ، انتشار مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بالاعتداء على زوجته بطريقة وحشية، مستخدما «شومة»، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت في ذلك، ليحدث بها إصابات بالغة.

الشرابية

وتبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤال المجني عليها في محضر الشرطة، أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها، وأضافت المجني على عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

محاكمة الهارب محمد علي و102 أخرين في قضية الجوكر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 متهم بقضية "الجوكر" لجلسة 14 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، تتهم النيابة المتهمين أنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

جرائم إرهاب

وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

شبكة المعلومات

وتم استخدام موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.