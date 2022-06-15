انت الان تتابع تفاصيل خبر السوبرانو أميرة سليم لـ "دوت الخليج": أنا مع التنوع في الوسط الغنائي وضد سيطرة لون معين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /704659/السوبرانو-أميرة-سليم-لـ-تحيا-مصر-أنا-مع-التنوع-في-الوسط-الغنائي-وضد-سيطرة-لون-معين

تحدثت السوبرانو العالمية أميرة سليم عن رأيها في الموسيقى حاليًا وأغاني المهرجانات التي شهدت انتشار واسع خلال السنوات الأخيرة.

دوت الخليج يكشف رأي أميرة سليم في أغاني المهرجانات

رأي السوبرانو أميرة سليم في أغاني المهرجانات

قالت السوبرانو أميرة سليم في تصريح خاص لموقع دوت الخليج عن أغاني المهرجانات: “أنا مع التنوع في الوسط الغنائي ولكني ضد سيطرة نوع معين مثل المهرجانات”.

وتابعت: “أصبح لدى المصريين وعي كبير بالموسيقى الكلاسيكية عن زمان ولذلك أركز خلال الفترة المقبلة في أعمالي على التقرب من الجمهور تقديم أغاني وموسيقى قريبة منهم يشعرون بها”.

وأضافت أميرة سليم: “أصبحت الدولة حاليًا تدعم الموسيقى الكلاسيكية وذلك من خلال دار الأوبرا والحفلات والمعاهد الموسيقية المختلفة والتي تشمل مواهب عديدة”.

تصريحات أميرة سليم

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت أعمالها الجديدة بجانب طقوسها في الحفلات والتي أبرزها حفل موكب المومياوات التي قدمت به أنشودة إيزيس، قائلة: “أهتم قبل تقديمي أي حفل أو عمل غنائي على الهدوء والنوم الجيد والراحة وذلك للحفاظ على أحبالي الصوتية مع تجنبي أي أطعمة حارة”.

وفيما يخص كواليس حفل موكب المومياوات كشفت كواليس جديدة وقالت: “مشاركتي في حفل موكب المومياوات أهم إنجازاتي وفخورة جدا بهذا ولم أجد أي صعوبة في أنشودة إيزيس حيث حفظتها في يوم واحد وكنت متحمسة لتقديمها على المسرح”.

وأشارت إلى أن أحدث أعمالها هي نوستالجيا وقالت عن هذا العمل: “نوستالجيا أحدث أعمالي هي أغنية لـ سيد درويش وتجمعني بوالدتي العالمية مارسيلا متى وفخورة بتقديمها في أوروبا وفرنسا أكثر من مرة لإحياء التراث المصري”.

اقرأ أيضًا

أميرة سليم تكشف طقوسها قبل الحفلات وكواليس جديدة عن حفل موكب المومياوات (خاص)

واستكملت كلامها: “التراث المصري له قيمته وقدسيته وسيد درويش من العظماء وعبقري وأعتز بشغله ولا يصح أن نعيدها الأغاني القديمة كما هي فالتجديد يجعلنا نكتشف أشياء جديدة".

جدير بالذكر أن السوبرانو أميرة سليم كانت قد نالت شهرة واسعة من خلال أنشودة إيزيس التي قدمتها ضمن فعاليات حفل موكب المومياوات وحققت نجاحا كبيرًا وردود أفعال قوية.