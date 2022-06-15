أخبار مصرية

الرئيس السيسي يناقش تطورات القضايا الإقليمية والدولية مع ملك البحرين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 08:23 مساءً -  

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

 

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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