قطع المياه عن المحلة 6 ساعات للصيانة (اعرف الموعد)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه عن حى ثانى المحلة الكبرى وضعف المياه عن حى أول المحلة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، وحتى فجر الأحد، وذلك لأعمال صيانة خط المياه الرئيسى لمدينة المحلة الكبرى.





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