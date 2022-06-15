محافظ الإسكندرية يوجه برفع جاهزية جميع القطاعات مع بدء موسم الصيف

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بضرورة رفع الجاهزية بكافة القطاعات مع بدء موسم الصيف، مشيرا إلى رفع حالة الطوارىء للتعامل مع كافة الضغوط على الخدمات الفترة القادمة.





جاء ذلك خلال اجتماع الشريف، مع الجهات التنفيذية المعنية لاعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية المزمع تنفيذها خلال عام 2022 / 2023، وكذلك الوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الحالية.

وكلف محافظ الإسكندرية وفقا لبيان المحافظة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات لتكثيف حملات الإنضباط المفاجئة، والرقابة المستمرة على جميع الخدمات والملفات، وكذلك التواجد الميدانى بين المواطنين للوقوف على مدى الخدمات المقدمة.

وأكد على رؤساء الأحياء بأن كلا منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحى الخاص به، مشددا أن تطبيق القانون فوق الجميع ولن نسمح بأى تقصير فى حق الدولة أو حق المواطن، مشددا على إتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أى موظف مقصر فى مهام عمله.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الاسكندرية، وخالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.