محافظ الدقهلية: 20 ألف فرصة عمل بالمنطقة اللوجستية الجديدة بـ2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه جار إنهاء توصيل المرافق "مياه الشرب والصرف الصحى" للمنطقة اللوجستية الجديدة والتى يتم تنفيذها على مساحة 47 فدانا بمركز طلخا بالدقهلية والتى تضم مولات ومحلات تجارية ومناطق تخزين ومناطق ترفيهية ومناطق لاستقبال البضائع، بالإضافة إلى ضخ استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه وتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة التموين وممثلى "شركة مراكز" المطور التجارى للمنطقة اللوجستية بطلخا.

وأوضح مختار -فى بيان للمحافظة- أن المنطقة اللوجستية الجديدة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصا على توفير الخدمات للمواطنين ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد القومى، مثمنا جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة فى كافة المجالات التى تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطنى المحافظة من كافة السلع بالجودة والأسعار المناسبة، مشيرا إلى الحملات التموينية التى يحرص على متابعة أعمالها يوميا.

ومن جانبهم، وجه وفد وزارة التموين الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الذين كان لهم الفضل فى تذليل العقبات وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالمنطقة اللوجستية والتى سبق وان تم وضع حجر الاساس لها الشهور الماضية بحضور وزير التموين.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم توقيع الكشف الطبى على 1161 مريضا خلال قافلة علاجية مجانية بقرية ميت العز بمركز ميت غمر خلال يومى 13 و14 يونيو الجارى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن القافلة ضمت 11 عيادة متخصصة منها باطنة، وأطفال، وعظام، وجراحة، وجلدية، ونسا، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن، وأسنان، مشيرا إلى إجراء 370 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 70 حاله أشعة عادية وموجات صوتية.

ولفت إلى تنظيم 30 ندوة تثقيفية للمرضى، على هامش القافلة، وتم الكشف على 110 مرضى للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 5 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.