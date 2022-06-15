عاجل- السيسى يبحث مع ملك البحرين تطورات القضايا الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر والبحرين، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التى تجمع الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن الاتصال تم فيه تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة.
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