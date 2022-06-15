فصل الكهرباء عن أحياء فى بنى سويف (تفاصيل المناطق والموعد)

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف أنه تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والأحياء، اعتبارا من الساعة 6 صباحا وحتى 8 صباح غد الخميس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات التى تخدم تلك المناطق.





وتشمل المناطق (مساكن الإيمان، وخلف خاتم المرسلين وترعة البوصة وخلف مسشتفى التأمين الصحى ومنطقة نيابة المرور والآثار وشرطة الآثار) بمدينة بنى سويف. ويتقدم القطاع - فى بيان اليوم الأربعاء- بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى؛ مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ "القطع المؤقت" للخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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