انت الان تتابع تفاصيل خبر خطة النواب توافق على قانون مد مدة إيقاف قانون ضريبة الأطيان دعما الفلاحين..والحكومة: الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته و الإيقاف لا ينطبق على الـ 3 أفدنة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704590/خطة-النواب-توافق-على-قانون-مد-مدة-إيقاف-قانون-ضريبة-الأطيان-دعما-الفلاحينوالحكومة-الدولة-حريصة-على-الفلاح-ومصلحته-و-الإيقاف-لا-ينطبق-على-الـ-3-أفدنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى ياسر عمر، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

دوت الخليج خطة النواب توافق على قانون مد مة إيقاف قاون ضريبة الأطيان لدعم الفلاحين من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ان موافقة الحكومة على إدخال تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، تأتي نتيجة للمطالبات التى شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب، بمد الوقف لمدة عامين، يقضى التعديل بأن يجوز مد الوقف لمدة لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت من تلقاء نفسها بمشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية الآن ومن قبل، قائلا: "وإن رأت الحكومة أن الأمر يستوجب المد سيتم مد الوقف سنة أخرى، والدولة تدعم المزارع". الحكومة: الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، أن قانون ضريبة الأطيان، لا ينطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، موضحا أن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ 6 أعوام نظرا للظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، ودعما للمزارعين. ومن ناحيته وجه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الشكر للحكومة لاستجابتها السريعة لطلبات النواب، مشيرا إلى أن التعديل يعد مواءمة من الحكومة لدعم الفلاح فى ظل الظروف التى يشهدها العالم، معلنا موافقته على مشروع القانون مع تعديل نص المادة الأولى. ومن ناحيتها قالت النائبة ميرفت ألكسان، إن الحكومة قدمت هذا القانون، وهى الأكثر دراية بتاثير هذا على الموازنة العامة للدولة، وقدم النائب أيمن محسب الشكر للحكومة على تقدمها بهذا القانون بسبب موجه الغلاء التى تمر بها البلاد خاصة غلاء الأسمدة الزراعية. فيما طالب النائب حمادة زهير، بأن تصبح مدة وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة، وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته خاصة فى هذه الظروف، وأن الدولة تدعم زراعة القمح، لافتا إلى أن مد مدة الإعفاء يتوقف على ظروف الدولة، موضحا أنه لولا تقدم الحكومة بهذا القانون لأصبح العمل بالقانون ساريا. وكانت اللجنة قد وافقت من قبل على مشروع القانون بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام واحد، إلا أن الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة المشروع قد شهدت مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بمد الوقف لمدة عامين بدلا من عام واحد، وتمت إعادة مشروع القانون للجنة لدراسته مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة النواب توافق على قانون مد مدة إيقاف قانون ضريبة الأطيان دعما الفلاحين..والحكومة: الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته و الإيقاف لا ينطبق على الـ 3 أفدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.