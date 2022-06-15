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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704658/اللواء-طارق-نصير-يطالب-شباب-البرلمانيين-بإيجاد-حلول-غير-تقليدية-لمواجهة-التغيرات-المناخية

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، باستضافة مصر المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب الذي اقيمَ بمدينة شرم الشيخ اليوم ولمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

طارق نصير يطالب شباب البرلمانيين بإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة التغيرات المناخية

قال اللواء طارق نصير: منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر وهو يحرص دائما على مشاركة الشباب في كل القضايا التي تهم الوطن ولعل قضية تغير المناخ هي الأبرز عالميا والأكثر تهديدا لكوكب الارض وموارده ومقدراته.

المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب

وأوضح أن من أهم موضوعات المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب" هو تغيير المناخ وتأثيرة على حقوق الإنسان" وهي مسؤلية كبيرة تحتاج جهد اكبر من الشباب وأن يكونوا على قدر مسؤلية القيادة السياسية التي ءامنت بهم وشعوبهم ايضا لإيجاد حلول غير تقليدية لهذة الظاهرة الخطيرة التي تهدد العالم.

وأشاد نصير، بالشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدا علي أن العمل الاهلي هو إحد أضلاع مثلث عملية التنمية بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.

تغيير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

وطالب أمين عام حزب حماه الوطن، مؤسسات المجتمع المدني بعمل سلسلة ورش ودورات تدريبية للتكيف مع تغيير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية بما في دلك الاستعداد لمواجهه تلك الظواهر والاستجابة لها والتعافي منها ووضع خارطة طريق باحتياجاته لعمل إجراءات التخفيف والتكيف.

كما طالب الدول الكبرى الوفاء بالتزاماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل مشروعات التخفيف وكذلك ضرورة العمل المناخي المشترك والمسؤولية المجتمعية والحلول العلمية بالإضافة إلى التوجهات العالمية الحديثة في استخدام البيوتكنولَوجي في مواجهة التغيرات المناخية والبيئة.