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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704656/بعد-أزمته-مع-رحيل-ذكري-محمد-الشقنقيري-لا-تخشى-الارتباط-بامرأة-قوية

دوت الخليج يرصد صورة محمد الشقنقيري وزوجته

محمد الشقنقيري وزوجته

علق الفنان محمد الشقنقيري على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “لا تخشى الارتباط بامرأة قوية، سيأتى يوم وتكون هي جيشك الوحيد”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمته مع الموديل رحيل ذكري وكان قد تصدر اسم الفنان محمد الشقنقيري منذ أيام محركات البحث المختلفة وذلك عقب تداول أنباء عن زواجه سرا من عارضة الأزياء.

وكانت قد أعلنت رحيل ذكري مقاضاة الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها، ولكن من جانبه أكد عدم زواجه نهائيًا خلال فترة ابتعاده عن زوجته.

محمد الشقنقيري ورحيل ذكري

وعلق على صور نشرها برفقة زوجته قائلًا: “أنا لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها ولقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العاجل على كل من يشهر بي أو يدعي عليا بغير ذلك.. شكرا ولكم جميعا كل الاحترام والتقدير”.

وبعدها اتخذ الفنان محمد الشقنقيري الإجراءات القانونية ضد هاجر محمد طاهر حامد أحمد والشهير بـ رحيل ذكرى، يتهمها بنشر فيديوهات ومنشورات تحمل عبارات فيها إساءة لسمعته وسب وقذف وطعن في الأعراض ونسب زواجها منه نافيًا ذلك.

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وكتب الفنان محمد الشقنقيري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع فيسبوك ردا على شائعات زواجه وعلاقته بـ رحيل ذكري: "يا جماعة دى الصفحة الرسمية الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى”.

وتابع محمد الشقنقيري قائلًا: “فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً".

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