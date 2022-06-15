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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704655/متحدث-البترول-متوقع-الإعلان-عن-اكتشافات-غاز-جديدة-فيديو

عقب حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على الإعلان عن توقيع مصر اتفاقية تفاهم مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي من أجل توريد الغاز وتسييله قبل نقله إلى دول أوروبا، والتي تعد خطوة مميزة لمصر فيما يتعلق بتسييل الغاز وزيادة الصادرات المصرية من الغاز.

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متحدث البترول: اتفاقية اليوم تعطي ثقل لمصر نحو التحول للطاقة النظيفة

وقال "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم من قبل الرئيس السيسي أمر هام جدا لمصر، حيث تعطيها ثقل في إطار مشروعها نحو التحول للطاقة النظيفة، كما أن تلك الاتفاقية تعزز من موقف مصر في أن تصبح مركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أنه من المتوقع الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود مزايدات واتفاقيات مع شركات عالمية، والجميع يريد التعاون مع مصر، موضحا أن هناك الكثير من الشركات ستعمل على برامج حفر قريبا من أجل تحقيق المزيد من الاكتشافات للغاز الطبيعي.

وأردف أن مصر لديها مصانع إسالة الغاز في كل من مدينة إدكو بمحافظة البحيرة وكذلك في دمياط.

وكانت مصر تخطط خلال الفترة الماضية في أن تصبح مركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد اكتشاف العديد من الآبار الخاصة بالغاز الطبيعي، إلى جانب المشاريع التي قامت بها مصر في هذا الصدد.

ويذكر أن هناك العديد من الشركات التي تطمح في التعاون مع مصر فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي من باطن الأرض، إلى جانب التعاون في إسالته من أجل تصديره للخارج في ضوء السياسة التي وضعتها مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة.