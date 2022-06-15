انت الان تتابع تفاصيل خبر بحب البيجاما والعباية..صباح لمحكمة الأسرة: جوزي عاوزني ألبس هدوم عريانة قدام الناس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /704654/بحب-البيجاما-والعبايةصباح-لمحكمة-الأسرة-جوزي-عاوزني-ألبس-هدوم-عريانة-قدام-الناس

«عايزني ألبس لبس عريان في شهر العسل.. وأنا متعودتش ألبس كده قبل كده .. وأنا بلبس عبايات وبيجامات بس» .. عبارات أطلقتها صباح الزوجة العشرينية بين أروقة محكمة الأسرة بالكيت كات، لرفعها قضية خلع ضد زوجها بعد شهر فقط من زواجها، دوت الخليج ألتقى بها لتروي لنا تفاصيل حياتها مع زوجها وما دفعها لعمل ذلك.

الزواج

قالت صباح البالغة من العمر 23 سنة: "أنا اتجوزت منذ شهر وسافرنا إلى مرسي مطروح وحجزنا بفندق لمدة شهر، لقضاء شهر العسل، وكنا في فترة الخطوبة كنا متوافقين ومناسبين لبعض، ولكن مع أول يوم في شهر العسل بدأت المشاكل وتغير الوضع والحال وكانت المشاكل هى الروتين اليومي لنا".

المشاكل

وتضيف الزوجة العشرينية:" جوزي كان بيحب المشاكل زى عنيه وكل ده بسبب إنى كنت بلبس بيجامات وعبايات بس واحنا في شهر العسل ومش بحب أحط ميكاب ولا روج ولا أيلاينر والكلام الفاضي ده اللى ملهوش لازمة بالنسبالى، وهو كان عاوزني دايما احط الحاجات دى وأنا مش فاهمه ايه اللى مش عاجبه فيا، وعاوزنى دايما ألبس هدوم عريانة مالهاش لازمة والله، وأنا متعودتش ألبس حاجات زى كده برا بيتى، وهو مش مقتنع بكده، وده عمل مشاكل كتير وقام برفع صوته عليا وشهد الناس المقيمين بالفندق على تصرفاتى وقالى إنى بستهبل".

ملابس عريانة

وتستكمل صباح:" ذنبي كله إنى مش عارفه أتعود ألبس ملابس عريانة غير في بيتى بس، وبحب ألبس البناطيل والبيجامات، ومتعودة عليها من زمان من قبل الجواز ودى مشكلتى، وأنا مش هقدر ألبس اللبس اللى هو عاوزة ده غير لما نسافر ونرجع لبيتنا وأنا مش بستريح غير في بيتى وده من حقي وهو المفروض يعرف ده ويقدره، ومش يروح يقول لأهله وأهلى ويفضحنى في الفندق ويحسس الناس بكمية الظلم اللى وقع عليه بسببي، وأنا شخصية ظالمة علشان مش عاوزة ألبس عريان وأحط ميكاب وحاجات فارغة وكل اللى رايح واللى جاي يتفرج عليا".

كنت بحبه

وتسترسل صباح: "أنا كنت بحبه جدا، بس بسبب تصرفاته خلتنى أكره وأحس إنه شخص بيدور عن حتة لحم، وعمرى ما أقدر أنسى، لما فتش شنطة السفر كلها وبيدور فيها عن ملابس خليعة متوافقة مع مزاجه الخاص، ولما ملقيش الملابس دي أتهمنى بإنى أمتنع عنه، وذهب لشراء ملابس نوم وقمصان عريانة لي، بس أنا رفضت إني ألبسها وفضلت لابسه العباية والبيجاما تحتها.

زواج صالونات

وتسترجع صباح بذاكرتها وطريقة زواجها منه وتقول:"أنا معرفهوش هو احنا اتجوزنا جواز صالونات، وهو عاوزني مرة واحدة كده ألبس وأعمل كل اللى بيتطلبه مني من غير تفكير حتى لو على حساب أغضب ربنا واخلى الناس تتفرج عليا، وطلبت منه الطلاق فرفض لعدم رغبته في دفع المؤخر، فذهبت إلى محكمة الأسرة بالكيت كات لتقديم أوراق الخلع واخلعه وأهرب من تحكماته وطلباته اللي ميصدقهاش عقل ولا منطق دي، ده عاوز واحده جميلة تلبس لبس عريان ويكون فرحان بيها قدام الناس وأنا مش بتاعت الكلام ده".